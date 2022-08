Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 25 agosto. LIVE

Sono 25.389 i nuovi casi di positività da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute nella giornata del 24 agosto: 112 i decessi, in diminuzione rispetto ai 134 di ieri. Il tasso di positività è al 14,6%. In calo ricoveri (-208) e terapie intensive (-15) (MAPPE) (GRAFICI). Italiano il primo caso risultato contemporaneamente positivo a vaiolo delle scimmie, Covid e Hiv. I dati Agenas: occupazione reparti ferma a 10% ma cala in 7 regioni. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron.