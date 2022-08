Dopo 5 settimane in discesa, riprendono a salire i contagi da Covid-19 - con un +18,7% in sette giorni - mentre la vaccinazione con la quarta dose non decolla ed in questo quadro i soggetti più fragili ed anziani sono a rischio. L'Oms comunica che questa settimana è stata raggiunta la quota di 1 milione di morti per Covid-19 nel mondo da gennaio