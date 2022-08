Covid, perché in Italia ci sono ancora così tanti decessi?

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Perché in Italia ci sono ancora così tante vittime da Covid-19 rispetto ad altri Paesi?

Nella Penisola, il numero totale di decessi da inizio della pandemia ha superato quota 174.722. Cifra che pone il nostro Paese tra i peggiori in Europa e nel mondo occidentale. Anche guardando il "tasso di letalità", ovvero il rapporto percentuale tra decessi e contagi da coronavirus certificati (che per l’Italia è allo 0,81%), solo Spagna, ma soprattutto Usa e i Paesi dell’est europeo registrano tassi più alti. Tuttavia, come ha sottolineato Graziano Onder, geriatra dell’Istituto superiore di sanità in un'intervista al Corriere della Sera, i numeri, seppur sembrino dare risultati assoluti, dipendono da diversi altri fattori - come il modo in cui si contano e si registrano i morti da Covid -, ed è il loro insieme a dare un'idea dei motivi che potrebbero essere alla base della mortalità. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)