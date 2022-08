Covid, nuove regole per la scuola: basta mascherine e distanziamento

4/10 ©Ansa

Tornano i docenti e il personale non vaccinati. Le norme sui vaccini rientravano in quelle inserite per il contrasto all'emergenza e, nella nota, il Miur spiega che "dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive, in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023"

