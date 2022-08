Covid, scuola: per 1 prof su 3 ok nuovo vaccino in caso di rialzo casi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

La prima campanella dell'anno scolastico 2022-2023 suonerà il 5 settembre in Alto Adige e poi via via in tutte le Regioni. Come emerso dalle recenti indicazioni pervenute dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero dell'Istruzione, l'unica disposizione anti-Covid sostanzialmente obbligatoria sarà quella di tenere le finestre aperte per garantire un adeguato ricambio dell'aria. Tutti gli altri obblighi precedentemente previsti tra i banchi di scuola, tra cui vaccinazione anti-Covid, mascherine, distanziamenti, igienizzazione continua, non vengono cancellati ma restano una variabile legata all'andamento della pandemia. Tuttavia, qualora il numero di nuovi contagi dovesse superare il livello di guardia, un docente su tre già oggi reputa inevitabile una nuova vaccinazione in autunno. È uno dei dati emersi da un sondaggio nazionale realizzato dalla Tecnica della Scuola sulle modalità del rientro in classe e la possibile evoluzione della pandemia da Covid-19. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)