Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 24 agosto. LIVE

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 35.360 nuovi casi e 134 decessi. Eseguiti in totale 207.761 tamponi per un tasso di positività del 17%. In calo le terapie intensive (-1) così come i ricoveri (-138). È quanto si evince dai dati pubblicati dal ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICI). Dal report Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, emerge invece che a livello nazionale i posti in rianimazione restano stabili al 3% contro il 5% di un anno così come stabile al 10% è anche la quota di posti letto occupati nei reparti ordinari. Solo tre le regioni in cui il valore supera il 15%: Umbria (25%), Calabria (20%) e Liguria (20%). L'Agenzia Europea del Farmaco fissa all'1 settembre la riunione straordinaria del Comitato per i medicinali a uso umano: sul tavolo il via libera ai vaccini a mRna aggiornati ad Omicron.