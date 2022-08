Covid, cardiologi: quarta dose prioritaria per i cardiopatici

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

"La quarta dose di vaccino anti-Covid è sicura anche per i cardiopatici; anzi proprio chi soffre di malattie cardiache dovrebbe sottoporsi al secondo booster poiché l'infezione rappresenta un potenziale rischio per il cuore". È il messaggio lanciato dalla Società Italiana di Cardiologia (Sic) a pochi giorni dall'inizio del congresso annuale dell'European Society of Cardiology (Esc), in programma a Barcellona dal 26 al 29 agosto. A confermare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini anti-Covid sono due nuovi studi. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)