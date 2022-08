Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 5 agosto. LIVE

Media Usa, "arrivata nuova variante BA.4.6"

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) stanno monitorando la diffusione sul territorio Usa di una nuova "variante che preoccupa" del Covid: lo affermano alcuni media americani. La mutazione è la BA.4.6, una derivata della BA.4: la nuova sotto-variante, secondo alcune fonti, avrebbe iniziato ad apparire da alcune settimane ed è ora in forte crescita in particolare in 4 Stati: in Iowa, Kansas, Missouri, e Nebraska, dove rappresenta quasi l' 11% del totale dei nuovi contagi. La BA.4.6 sta anche aumentando considerevolmente negli Stati della costa Est e al Sud e sta crescendo in almeno 43 contee del paese. I CDC definiscono 'varianti che preoccupano' quelle che mostrano un livello di trasmissibilità particolarmente elevato, di rispondere poco ai trattamenti disponibili, e la capacità di sfuggire al sistema immunitario. Al momento non si sa se la BA.4.6 causi una malattia più grave.