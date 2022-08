Covid, Sileri: "In autunno virus rialzerà testa, pronti con i vaccini"

Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un'intervista a "Timeline". "Entro 24 ore arriverà la circolare per la somministrazione del vaccino anti-vaiolo delle scimmie", ha aggiunto

In riferimento all'aumento dei casi di vaiolo delle scimmie, arrivati a quota 545 in Italia secondo i dati del ministero della Salute aggiornati a oggi, 5 agosto, Sileri ha riferito che "entro 24 ore arriverà la circolare per la somministrazione del vaccino anti-vaiolo delle scimmie". "Entro fine mese arriveranno 16mila dosi. Il Lazio, la Lombardia, il Veneto si sono già mosse per la distribuzione", ha aggiunto, precisando che "non sarà una vaccinazione di massa, ma per chi a rischio, suscettibili o immunodepressi".



"Stiamo vedendo anche noi aumento dei casi" di vaiolo delle scimmie "in Italia e la stragrande maggioranza sono maschi, ma definirla malattia che interessa i gay è fuorviante, ingiusto e non corretto", ha poi sottolineato il il sottosegretario alla Salute. La circolazione del Monkeypox virus "è iniziata in una comunità, ma non c'è colore né orientamento sessuale. Tra qualche settimana vedremo che i rischi saranno anche per chi ha contatti stretti per i positivi", ha aggiunto.