Covid: il naso dei bimbi si difende bene dal virus, ma non da Omicron

I bimbi sembrano resistere meglio agli attacchi dei virus respiratori, coronavirus Sars-CoV-2 compreso. Questa apparente resistenza pediatrica al contagio e all'attacco del virus sembra essere correlata a un "superpotere" del loro naso, in grado di limitare l'infezione e la replicazione del virus, che però si difende meno bene dalla variante Omicron. A suggerirlo sono i risultati di uno studio australiano, condotto su un ridotto numero di bambini, secondo cui l'epitelio nasale - il rivestimento del naso - dei più piccoli inibisce l'infezione e la replicazione del ceppo originario del coronavirus Sars-CoV-2 e della variante Delta, ma non della variante Omicron. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)