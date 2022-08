Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 6 agosto. LIVE

Cina vieta trasferte all'estero delle nazionali di hockey

La Cina, applicando severe contromisure per arginare la pandemia di Covid-19 e istituito regole di quarantena al rientro in patria, ha di fatto vietato alle squadre nazionali di hockey su ghiaccio di partecipare ai Campionati mondiali in programma a metà settembre in Europa. La federazione cinese ha comunicato alla federazione mondiale che sarà assente al Mondiale under 20 di II.a Divisione gruppo B di Belgrado (12-17 settembre) e a quello under 18 femminile di I.a Divisione gruppo B a Radenthein in Austria dal 6 all'11 settembre. In quest'ultimo evento la Cina avrebbe avuto come avversaria anche Taiwan.