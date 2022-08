Covid, Iss: scendono Rt e incidenza, in calo intensive e ricoveri

Calano i positivi al coronavirus in Italia. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6%”: tutti i dati del nuovo report dell’Iss

In base ai dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale curato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute, la situazione Covid in Italia continua a migliorare. Nei reparti Covid degli ospedali, infatti, il “tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 4 agosto), contro 4,1% (rilevazione al 28 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 15,2% (rilevazione 4 agosto), contro 17,0% (rilevazione della al 28 luglio)”. L’incidenza settimanale passa da 727 casi ogni 100mila abitanti, a 533. Cala anche l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici che scende sotto la soglia epidemica, fissandosi a 0,90 (range 0,82-1,06), contro l’1,03 della settimana precedente. Scende anche l’indice di trasmissibilità calcolato sui casi di ricovero ospedaliero, passato da Rt 0,95 calcolato dal 26 al 19 luglio, allo 0,82 di oggi. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)