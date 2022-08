Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 4 agosto. LIVE

Biden ancora positivo al Covid, ma ha meno tosse

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è ancora risultato positivo al coronavirus al test fatto in mattinata alla Casa Bianca e rimane in isolamento; ha la tosse, ma i principali indicatori vitali (la temperatura corporea, il polso e la respirazione) sono normali. Lo ha fatto sapere Kevin O'Connor, il medico curante del presidente Usa. "Il presidente continua a sentirsi bene: ha ancora colpi di tosse occasionali, ma meno frequenti di ieri. Non ha febbre ed è di buon umore. La sua temperatura, il polso, la pressione sanguigna, la frequenza respiratoria e il livello di ossigeno nel sangue rimangono assolutamente normali. Anche i suoi polmoni sono puliti", ha aggiunto il medico nella dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca.