Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 11 aprile. LIVE

Borse asiatiche: proseguono in forte rosso

Le Borse asiatiche si avviano a concludere una seduta in forte

rosso, influenzate non soltanto dai timori della stretta già annunciata dalle banche centrali, ma dal lockdown 'duro' in Cina e in particolare a Shanghai a causa dell'ondata di Covid-19. L'umore nei mercati azionari tende al depresso, con l'indice piu' ampio di MSCI delle azioni Asia-Pacifico al di fuori del Giappone in calo dell'1,3%. Il Nikkei giapponese è in calo dello 0,8%, dopo aver perso il 2,6% la scorsa settimana, mentre le blue chip cinesi hanno perso il 2,4%. In particolare, Shanghai perde il 2,08%, mentre l'Hang Seng di Hong Kong il 2,80%. Giu' anche Taiwan, dell'1,23%, mentre l'indice della Cina Continentale SZSE cede il 2,75%. Male anche il Kospi coreano, -0,42%.