L'andamento della pandemia in Italia conferma un trend in diminuzione dell'incidenza di nuovi casi e dei decessi. Oggi intanto al via le prime somministrazioni delle quarte dosi del vaccino per over80, per ospiti delle rsa e per fragili dai 60 anni in su. Forti proteste per il lockdown imposto da Pechino. A Guangzhou test per 18 milioni di persone