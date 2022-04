Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 aprile. LIVE

ultimo bollettino del ministero della Salute riporta 83.643 nuovi contagi, con tasso di positività al 14,8%

L'Italia sta uscendo dalla pandemia ma, in vista dell'autunno, come ha rilevato il direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini si sta valutando "se vaccinare tutta la popolazione o solo over50 o over60" con la quarta dose di un vaccino adattato. Isolata per la prima volta nel nostro paese la variante Xf del virus Sars-CoV-2. Secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità "è un fenomeno a cui prestare attenzione, ma non vi sono elementi di preoccupazione". Gli antivirali Covid saranno a disposizione di medici di base e farmacie. L’Il sottosegretario alla Salute Sileri a Sky TG24: "Auspicabile stop alle mascherine al chiuso dal prossimo mese".