Sono passati più di due anni dall’inizio della pandemia e tante persone sono riuscite ad evitare il contagio. Secondo gli esperti, nella maggior parte dei casi si tratta di infezioni abortive o di asintomatici che non sapevano di aver già sviluppato anticorpi. Per coloro che non hanno contratto l’infezione ci possono essere cause legate cellule particolari e sistemi immunitari con specifiche resistenze al virus