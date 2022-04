Pillole anti-Covid, verso via libera prescrizione del medico di base

Non sarà necessario andare in ospedale per ottenere la ricetta. Oggi, 12 aprile, la decisione dell'Aifa

Oggi, 12 aprile, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dovrebbe decidere sul via libera alla prescrizione degli antivirali contro il Covid da parte dei medici di famiglia. Una scelta che, se confermata, favorirà il ritorno a una gestione più ordinaria dell'emergenza sanitaria.

La commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa, oltre ad autorizzare la prescrizione del medico di famiglia, dovrebbe anche dare il via libera alla possibilità di ottenere, dietro presentazione della ricetta, la terapia direttamente in farmacia.

Salvo sorprese, dunque, l'accesso alle pillole anti-coronavirus diventerà diretto: basterà la ricetta del proprio medico di famiglia per poter acquistare la scatola di pillole direttamente in farmacia.