Denti, durante la pandemia sono aumentati gli episodi di bruxismo

La pandemia ha avuto un impatto non indifferente sulla salute dentale. In Australia, molti dentisti hanno riscontrato un netto aumento dei pazienti con denti danneggiati a causa del bruxismo, ossia la tendenza a digrignare involontariamente i denti. Spesso si manifesta di notte e può causare problemi come usura dei denti, dolore alla mandibola e mal di testa. Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da lockdown e restrizioni legate al Covid-19 che hanno costretto molte persone a rinviare gli appuntamenti con i dentisti. Parlando con il quotidiano The Age, Jeremy Sternson, il presidente dell’Australian Dental Association, ha dichiarato che si sta andando “verso una nuova epidemia di denti marci o rotti”.