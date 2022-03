Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 4 marzo. LIVE

MAPPE

-

GRAFICHE

) . Si può ora ragionare su una "progressiva riduzione delle misure di contenimento", afferma il sottosegretario alla Salute Sileri. L'Ema invita tuttavia a non abbassare la guardia. Le regioni chiedono un ulteriore allentamento delle misure e la revisione del green pass. Il consigliere ministeriale Ricciardi avverte però che la pandemia non è finita e una serie di regole resteranno fino a giugno. Forte preoccupazione per la guerra in Ucraina: oltre alla crisi umanitaria, si rischiano focolai che possono portare a una nuova e imprevedibile fase epidemica .

Per la quinta settimana consecutiva si conferma il trend in calo dei nuovi casi di Covid in Italia. E anche i decessi sono in diminuzione: altri 185 in un giorno