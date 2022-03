Covid, Brusaferro: "In tutte le Regioni calo dei nuovi casi"

"In tutti i Paesi europei c'è una decrescita del numero di nuovi casi di Covid e l'Italia si conferma tra i Paesi che hanno una circolazione del virus Sars-CoV-2 in decrescita: in tutte le Regioni c'è una diminuzione dei nuovi casi e per tutte le fasce d'età. Tutte le Regioni sono a rischio basso". Lo ha dichiarato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, a commento dei dati relativi al monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. Dunque, "oggi possiamo censire un'epidemia che ha un chiaro miglioramento, con una decrescita dell'incidenza e dei ricoveri e un Rt sotto la soglia epidemica. Ciò è dovuto al rispetto delle misure e alla copertura vaccinale", ha aggiunto. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)