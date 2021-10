Covid e obbligo green pass, le news di oggi 16 ottobre. DIRETTA

(

Scioperi nelle aziende, proteste nei porti, disagi nei trasporti. A Trieste i no pass davanti a un varco, ma il porto continua a funzionare. Nella notte improvvisata una discoteca con canti e cori contro il certificato verde. Manifestazioni in tutta Italia, alcune migliaia in piazza a Roma, a Bologna insulti a Liliana Segre. Un gruppo di donne consegna rose alle forze dell'ordine in piazza. Nessun blocco, però, nel primo giorno di obbligo di Green pass per chi lavora. I certificati di malattia aumentano del 23,3%. In un giorno oltre mezzo milione di tamponi. Il tasso di positività crolla a 0,5%Attesa oggi per la manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'aggressione squadrista di sabato scorso nella sede della Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax. Per la manifestazione sono attesi a Roma 10 mila manifestanti in corteo, che partirà dall'Esquilino, e 50 mila a piazza San Giovanni.