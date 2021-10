Milan-Verona 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Grande rimonta dei rossoneri, che in attesa di Napoli-Torino si prendono il primo posto in classifica. Il Verona arriva all’intervallo in vantaggio grazie a Caprari e Barak, che segna su rigore. Nella ripresa la reazione degli uomini di Pioli con le reti di Giroud, Kessié dagli 11 metri e autogol di Gunter. Nel pomeriggio la prima sconfitta in campionato dell’Inter contro la Lazio e la vittoria dello Spezia sulla Salernitana Condividi:

Il Milan vince 3-2 contro l’Hellas Verona, dopo essere stato sotto di due gol nel primo tempo. I rossoneri, nel sabato dell'ottava giornata di Serie A, si prendono il primo posto in classifica, in attesa di Napoli-Torino di domenica. Nei primi 45 minuti grande prestazione del Verona, che va avanti con Caprari e poi con Barak su rigore. Nella ripresa la rimonta rossonera con Giroud, Kessié dagli 11 metri e autogol di Gunter. Da segnalare, nel finale, il ritorno in campo di Ibrahimovic. Nel pomeriggio la prima sconfitta in campionato dell’Inter contro la Lazio e la vittoria dello Spezia sulla Salernitana (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Milan-Hellas Verona

A San Siro il Verona parte subito forte e dopo 7 minuti si porta in vantaggio con Caprari. Passa un quarto d'ora e l'arbitro assegna il calcio di rigore per un fallo di Romagnoli su Kalinic: al 24' sul dischetto va Barak, che batte Tatarusanu e segna il 2-0 con cui il Verona torna negli spogliatoi. Nel secondo tempo arriva la reazione del Milan. Al 59' i rossoneri accorciano le distanze grazie a un colpo di testa di Giroud. Il pareggio al 75', con Kessié che non sbaglia il rigore assegnato per un fallo di Faraoni su Castillejo. Il Milan la ribalta al 78': cross di Castillejo, Gunter sbaglia l'intervento e devia il pallone nella propria porta. È 3-2 per i rossoneri.