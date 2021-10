6/10 ©IPA/Fotogramma

EX ILVA - Acciaierie Italia pagherà il tampone ogni 48 ore per consentire l’accesso nei luoghi di lavoro ai 1.600 dipendenti diretti dell’ex Ilva che non sono vaccinati. Ci saranno due ingressi distinti, il primo per i dipendenti con la certificazione e il secondo per coloro che dovranno prima sottoporsi al tampone. I lavoratori potranno fare il test in una farmacia di Taranto prenotando tramite mail o dal centralino