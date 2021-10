Green pass, Draghi firma dpcm per i controlli sul lavoro

12/17 ©IPA/Fotogramma

Il Dpcm chiarisce anche che per il datore di lavoro, pubblico e privato, c'è "l'esplicito divieto" di conservare i Qr code delle certificazioni e non è possibile "in alcun caso" raccogliere i dati dei dipendenti per finalità ulteriori rispetto a quelle per il controllo per l'accesso al lavoro, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle sanzioni