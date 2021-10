Trieste, portuali no Green pass minacciano blocco del porto

Il ministero dell'Interno raccomanda alle imprese del settore di mettere a disposizione del personale sprovvisto del pass i test molecolari o antigenici rapidi gratuiti. Ma poi precisa: gli operatori economici "potranno valutare". Il Comitato dei lavoratori intanto ribadisce: dal 15 ottobre, se non verrà ritirato l'obbligo della certificazione verde, verranno bloccate le attività dello scalo portuale triestino. Ma lo stop potrebbe coinvolgere anche molti altri importanti scali Condividi:

È polemica sul Green pass nei porti. Una circolare del ministero dell'Interno raccomanda alle imprese del settore "di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti". Ma poi precisa: gli operatori economici "potranno valutare, nella piena autonomia, ogni possibile modalità organizzativa ai fini dell'acquisizione del Green pass da parte dei dipendenti sprovvisti". Il Comitato dei lavoratori intanto ribadisce: dal 15 ottobre, se non verrà ritirato l'obbligo della certificazione verde, verranno bloccate le attività del porto di Trieste. Ma non è solo questo scalo a essere a rischio: "Oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma", dice il portavoce dei portuali triestini, Stefano Puzzer, all'Huffington Post LE REGOLE PER I LAVORATORI - TUTTE LE NEWS LIVE SUL COVID - CHI È A FAVORE E CHI CONTRO I TAMPONI GRATIS).

La situazione al porto di Trieste approfondimento Green pass, ecco il testo del Dpcm da scaricare. IL PDF Nel porto di Trieste è alta la quota di lavoratori sprovvisti di Green pass, il 40% secondo i dati. Le aziende si sono dette disposte a pagare i tamponi ai lavoratori fino al 31 dicembre prossimo, "a patto che dal 16 ottobre, però, riprenda l'attività”. Ma il Comitato dei lavoratori è irremovibile: dal 15 ottobre, se non verrà ritirato l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, le attività si fermeranno. E aggiunge: "Siamo venuti a conoscenza che il governo sta tentando di trovare un accordo, una sorta di accomodamento riguardante i portuali di Trieste, e che si paventano da parte del Presidente Zeno D'Agostino le dimissioni. Noi come portuali ribadiamo con forza e vogliamo che sia chiaro il messaggio che nulla di tutto ciò farà sì che noi scendiamo a patti fino a quando non sarà tolto l'obbligo del Green pass per lavorare, non solo per i lavoratori del porto ma per tutte le categorie di lavoratori".