Green pass obbligatorio: ecco chi è pro o contro i tamponi gratis

4/11 ©Ansa

Le farmacie, però, sono obbligate ad applicare prezzi calmierati per i tamponi, con sanzioni per chi non si adegua. E mentre in Parlamento si discuteva il primo decreto sul green pass, con un emendamento i leghisti hanno incassato l'estensione della validità dei tamponi molecolari da 42 a 72 ore. Ma al Carroccio non basta. "Allungare la validità di tutti i tamponi", non solo quelli molecolari, "da 48 a 72 ore e garantire tamponi gratuiti a lavoratrici e lavoratori senza green pass", ha insistito Salvini di recente