Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 14 ottobre. DIRETTA

Porti, obbligo Green pass. Quali scali rischiano il blocco e quali no, da Trieste a Genova

Domani scatta l'obbligo di avere il certificato verde anche per i lavoratori degli scali portuali. Nel capoluogo giuliano il comitato dei lavoratori chiede che il governo faccia marcia in dietro. E proclama uno stop dei servizi "fino a quando necessario". Disagi anche nel primo porto ligure, dove si protesta e sciopera anche per questioni sui contratti integrativi