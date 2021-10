5/18 ©Ansa

I portuali triestini vanno anche oltre: “Ribadiamo con forza e vogliamo che sia chiaro il messaggio che nulla di tutto ciò farà sì che noi scendiamo a patti fino a quando non sarà tolto l'obbligo del Green pass per lavorare, non solo per i lavoratori del porto ma per tutte le categorie di lavoratori”. In foto, la manifestazione dell'11 ottobre contro il Green pass a Trieste

Green pass, Draghi firma dpcm per i controlli sul lavoro