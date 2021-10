No Green Pass, portuali Trieste: blocco a oltranza. Prefetto: è reato

"Rischio denuncia per gli organizzatori"

Portuali no Green pass minacciano blocco: gli scali a rischio

Il blocco annunciato, spiega Valenti, è "una manifestazione presentata come sciopero. Non è stata convalidata dalla Commissione di Garanzia, quindi è una manifestazione non autorizzata che impedisce l'accesso dei lavoratori al porto e blocca l'attività. Si configura cioè come interruzione di pubblico servizio, quindi è perseguibile". E precisa che per questo reato "non è previsto l'arresto, ma una denuncia per gli organizzatori". Infine, Valenti auspica che "non si verifichino incidenti", e in proposito "ci sarà una presenza adeguata" e "rafforzata delle forze dell'ordine" (GREEN PASS E TRASPORTI, RISCHIO CAOS).