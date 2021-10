Green pass, trasporti, camionisti e mezzi pubblici: si rischia il caos

1/13 ©Ansa

Trasporto merci, porti e mezzi pubblici. Il Viminale è in stato di allerta per i possibili disagi che, tra scioperi, proteste e assenteismo, potrebbero verificarsi da domani, venerdì 15 ottobre, quando entrerà in vigore l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori. Attenzione alta per evitare complicazioni, ma Palazzo Chigi si dice fiducioso che non sarà il caos, anche perché le vaccinazioni in Italia hanno ormai superato l’80% della popolazione totale

