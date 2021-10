GREEN PASS: DAL 15 OTTOBRE SCATTA L'OBBLIGO SUI LUOGHI DI LAVORO



Per i senatori senza green pass scatta dal 15 ottobre la sospensione, con il relativo taglio della diaria. Lo annunciano in una nota congiunta i Senatori Questori Antonio De Poli, Laura Bottici e Paolo Arrigoni. "Il Senato si è adeguato alla normativa generale sull'obbligo del green pass - si legge nella nota - Da venerdì 15 ottobre scatta l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19, rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti, per accedere alle sedi del Senato".