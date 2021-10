Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 17 ottobre

Messico, 313 nuovi decessi e 5.203 casi

Il Ministero della Salute del Messico ha registrato 313 nuovi decessi per Covid-19 per un totale di 284.321 morti, così come altri 5.203 nuovi casi per portare il numero totale di contagi a 3.755.063. Con questi numeri, il Messico rimane il paese con il quarto maggior numero di morti per il virus, dietro gli Stati Uniti, il Brasile e l'India, e il quindicesimo maggior numero di infezioni confermate, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.