Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, l’insegnante: “Non lo accetto”

"Porterò per sempre nel cuore il tuo volto, la tua voce, la tua presenza in aula”. Inizia così il messaggio commosso postato sui social da Carla Caputo, insegnante di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola. Nel suo messaggio, la prof denuncia l’assenza di tutele per le ragazze e lancia un appello all’educazione al rispetto

"Non l’accetto, non ci posso credere e invece è arrivata la notizia della tua morte". Comincia così il lungo post pubblicato sui social da Carla Caputo, insegnante di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola, nel napoletano, e trovata senza vita. Per il femminicidio è stato fermato e si trova ora in carcere, in attesa della convalida del fermo, l’ex fidanzato Alessio Tucci (CHI È), che ha confessato l’omicidio. "Porterò per sempre nel cuore il tuo volto, la tua voce, la tua presenza in aula. E porterò anche questo dolore trasformandolo in un impegno ancora più forte per educare al rispetto, all’uguaglianza, alla libertà”, ha scritto la professoressa.