14enne uccisa ad Afragola, i genitori: "Vogliamo giustizia"

"Voglio giustizia e non mi interessa, deve pagare per quello che ha fatto". Lo dice il padre di Martina Carbonaro la 14enne uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato 19enne.

"Martina era bella come il sole e me l'ha spenta", dice la madre.

Il post della mamma

"Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà vola in alto". Lo scrive su Facebook Fiorenza, la mamma di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola. Per l'omicidio è stato fermato l'ex fidanzato. "Ora starai con i miei genitori, tu sei stata importante e lo sarai per sempre"