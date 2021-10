7/14 ©Ansa

Negli ultimi dodici mesi si rafforza lo svantaggio di minori e giovani under 34. “Da anni ormai - registra Caritas - la povertà assoluta è strettamente correlata all’età, tende cioè ad aumentare al diminuire di quest’ultima tanto che l’incidenza maggiore si registra proprio tra bambini e ragazzi under 18 (13,5%), a fronte di un’incidenza del 5,4% per le persone over 65”. In valore assoluto oggi in Italia si contano 1 milione 337mila minori che non hanno l’indispensabile per condurre una vita quotidiana dignitosa