Nuovo aggiornamento del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del coronavirus. Nel nostro Paese tornano verdi anche Liguria e Friuli-Venezia Giulia. La Basilicata, unica zona rimasta in rosso, torna in arancione. Peggiora invece la Valle d’Aosta, che va dal verde all’arancione. In Europa, le situazioni peggiori in Slovenia, Romania, Repubbliche baltiche e in alcune zone di Bulgaria, Grecia e Slovacchia