Vaccino Covid, negli Usa al via a novembre il piano per i bambini

Pfizer ha chiesto l’autorizzazione alla Food and Drug Administration per l’uso di emergenza del farmaco nei bimbi fra i 5 e gli 11 anni, e in previsione di un parere positivo la task force della Casa Bianca ha esortato gli Stati a mettere a punto i piani per procedere. L’azienda, insieme a Biontech, ha fatto sapere che è in corso la sperimentazione anche su neonati di età compresa tra sei mesi e due anni e sui bambini fra i 2 e i 5 anni