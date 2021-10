Covid, New York torna alla normalità grazie ai vaccinati. VIDEO

La rinascita della città, duramente colpita dalla pandemia con 1 milione e 82 mila contagiati e 34.400 vittime, è spinta dalla campagna di immunizzazione e dagli obblighi introdotti dal sindaco De Blasio. Ma il quadro non è omogeneo - raccontano alcuni cittadini a Sky TG24, con quartieri vaccinati al 94% e zone che si fermano poco sopra il 45% Condividi:

Gli Stati Uniti l’8 novembre riaprono i loro confini ai viaggiatori internazionali completamente vaccinati, inclusi gli europei. Un segno di ripartenza fortemente legato alla campagna di immunizzazione anti Covid, che in molte aree del Paese ha dato una spinta verso il ritorno alla normalità. È il caso di New York - 9 milioni di abitanti, 1 milione e 82 mila contagiati, 34.400 vittime -, segnata da una pandemia che ha costretto la città a costruire un ospedale da campo a Central Park, ad avere una nave della Marina per accogliere altri malati davanti Manhattan e a trasformare i camion frigoriferi in obitori. Tuttavia nella Grande Mela, raccontano alcuni newyorkesi a Sky TG24, anche in tema di vaccini non mancano le disuguaglianze.

New York e i vaccini vedi anche New York, riapertura del Met con "Fire Shut Up In My Bones" Quando sono arrivati i vaccini, in mezzo alle vie dello shopping costellate di negozi chiusi mentre migliaia di persone lasciavano la città per lavorare da casa e altrettante restavano disoccupate, i newyorkesi si sono messi in fila. Il tasso di vaccinazione, dapprima contenuto, è cresciuto quando sono cadute le limitazioni. Per dare un nuovo impulso alla campagna di immunizzazione, dopo aver stabilito l'obbligo di vaccino per i dipendenti comunali un mese fa il sindaco Bill De Blasio lo ha esteso a chiunque entrasse in un esercizio commerciale come cinema, palestre e ristoranti, e la quota è subito aumentata del 9%.