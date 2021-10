2/10 ©IPA/Fotogramma

Il 5 ottobre, in Senato, il ministro dell’Economia Daniele Franco ha detto chiaramente che tutto il pacchetto bonus casa, dalle ristrutturazioni all’ecobonus, passando per il superbonus 110% e per gli incentivi su mobili e giardini, senza dimenticare il bonus facciate, alla lunga è troppo costoso per la finanza pubblica

Casa, cambio destinazione d'uso: quando si perdono le detrazioni