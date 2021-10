È ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di coronavirus a livello nazionale: 29 per 100mila abitanti, contro i 34 della settimana precedente. Nel periodo 22 settembre-5 ottobre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (era 0,83). In lieve calo l’occupazione negli ospedali. Marche, Molise e Valle d'Aosta risultano classificate a rischio moderato, tutte le altre a rischio basso