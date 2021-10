1/10 ©Ansa

I sindacati sono scesi in piazza a Roma per dire no a qualsiasi forma di fascismo. Il corteo dei manifestanti, provenienti da tutta Italia, si è radunato in piazza dell’Esquilino, da dove alle 12:30 è partito per poi giungere in piazza San Giovanni. La manifestazione "Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia” è stata indetta unitariamente da Cgil, Cisl e Uil

