Roma, sindacati in piazza: alle 14 manifestazione “Mai più fascismi”

Circa 50mila le persone attese in piazza San Giovanni. Alle 12:30 il corteo. Per l’occasione sono stati organizzati 800 pullman provenienti da tutta Italia, 10 treni speciali, più qualche volo dalle isole

Prenderà il via alle 14, in piazza San Giovanni, a Roma, la manifestazione nazionale "Mai più fascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia”, indetta unitariamente dai sindacati Cgil, Cisl e Uil dopo quanto accaduto nella Capitale sabato scorso con l'assalto alla sede della Cgil. Circa 50mila le persone attese. I primi manifestanti si sono radunati in mattinata in piazza dell’Esquilino, da dove, alle 12:30, partirà un corteo che terminerà proprio nella piazza dove si tiene l’evento principale.