No Green Pass, assalto nella notte al pronto soccorso dell'Umberto I

I feriti sono due agenti e due operatori sanitari. Un'infermiera è stata colpita con una bottigliata in testa. A riferirlo all'Ansa l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Intanto, è stato fermato un uomo

Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il Green pass, sfondando la porta di ingresso. Urlavano slogan e insulti contro gli operatori sanitari i responsabili dell'assalto al pronto soccorso dell'Umberto I. "La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l'intervento delle forze di polizia - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, sul posto per un sopralluogo - Ci sono quattro feriti, due tra le forze dell'ordine e due operatori sanitari". E ancora: "Fatto gravissimo quello che è accaduto nella notte al pronto soccorso dell'Umberto I. Non è tollerabile che vengano aggrediti degli operatori sanitari. Bisogna fermare il clima d'odio, questa escalation di violenza". (GLI SCONTRI - LA CONDANNA - GLI ARRESTI)

Infermiera colpita con bottiglia

Da quanto appreso, un'infermiera è stata colpita con una bottigliata in testa durante l'assalto. A riferirlo all'Ansa l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Colpita durante la colluttazione e poi refertata con alcuni giorni. L'assalto è scattato perché uno dei fermati era stato ricoverato in ospedale. Probabilmente nel tentativo di liberarlo. Inoltre, è stata forzata la porta d'ingresso, sono state divelte barelle e gli operatori si sono barricato dentro. I facinorosi sono però riusciti a entrare nell'area rossa del pronto soccorso".

Un fermato

Un uomo è stato fermato per aggredito gli agenti e gli operatori sanitari presenti. Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di rilasciare le proprie generalità. Per queste accuse i poliziotti della Digos hanno denunciato il manifestante che nella notte ha dato in escandescenza al Policlinico. Inoltre, nel corso della mancata identificazione, avrebbe ferito uno dei poliziotti al torace. Lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza di Galleria Borghese dove l'uomo avrebbe riferito di essere stato picchiato dalle forze dell'ordine.