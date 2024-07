Sciopero mezzi Atac a Roma oggi 4 luglio: orari e fasce di garanzia

Lo sciopero è iniziato alle 8,30 ed è in programma sino alle 16,30. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati Orsa, Usb, Cgil, Cisl e Uil in seguito al tragico incidente accaduto ieri mattina ad un lavoratore Atac nella rimessa di Tor Vergata

Trasporti pubblici a rischio oggi a Roma. In seguito a ll'incidente avvenuto ieri nel deposito Tor Vergata i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usb e Orsa, hanno proclamato per oggi, giovedì 4 luglio, uno sciopero di 8 ore dalle 8,30 alle 16,30 che interesserà l'intera rete Atac. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it

Roma mobilità informa

Chiuse metro A, metro B/B1, metro C, ferrovia Termini-Centocelle, ultime corse 8.54 da Centocelle e 9.27 da Termini/Laziali, poi chiusura. Bus e tram, possibili riduzioni di corse. Servizio regolare per le linee di Roma Tpl. Durante l'agitazione in Atac, nelle stazioni della rete metropolitana che restano aperte, non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. I parcheggi di interscambio restano aperti. Potrebbero verificarsi limitazioni del servizio di biglietteria nelle stazioni metropolitane.