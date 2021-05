Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie dell'8 maggio. LIVE

Brusaferro: "Iniziamo a vedere anche calo curva mortalità ". Secondo la bozza del monitoraggio Iss, nessuna regione presenta un rischio alto, mentre sei aree sono a rischio moderato. L'indice Rt sale a 0,89. Di Maio: "Il 16/5 data auspicabile per superare il coprifuoco".

Nessuna regione è in area rossa. Sono in area arancione Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Tutte le altre sono in area gialla. Questo quanto prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata. Le ordinanze andranno in vigore a partire dal 10 maggio.

È salita all'87% la quota degli over 80 (in tutto sono 4.532.890 persone) vaccinati con la prima dose di farmaco anti-Covid, mentre ha completato il ciclo il 72%. Nella fascia d'età compresa tra 70 e 79 anni (6.032.659 persone) la prima iniezione è stata fatta dal 69%, la seconda dal 14%. Lo indica il monitoraggio settimanale del commissariato all'emergenza. In testa tra le regioni che hanno somministrato la prima dose agli ultraottantenni c'è la Provincia di Trento (99%), seguita dal Veneto (98%); in coda Calabria (66%) e Sicilia (67%). Da lunedì al via le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 nati fino al 1971.

MAPPE - GRAFICHE) Nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute si registrano 10.554 nuovi contagi a fronte di 328.612 tamponi effettuati. Il tasso di positività è al 3,2% e i decessi sono 207. Scendono i ricoveri ordinari (-536) e le terapie intensive (-55) ( BOLLETTINO

