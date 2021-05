Covid Chivasso, folla davanti a torteria posta sotto sequestro. VIDEO

Folla davanti alla torteria di Chivasso posta sotto sequestro il 6 maggio da carabinieri, polizia e vigili urbani. Il locale era stato sede nelle ultime settimane di numerosi "aperitivi negazionisti" e di continue violazioni alle norme anti Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI ).

Il sequestro del 6 maggio

Il sequestro era scattato su richiesta della procura di Ivrea e l'intervento delle forze dell'ordine aveva scatenato la reazione della titolare che, come in altre occasioni, aveva dato in escandescenza insultando i presenti. A seguito dell'esecuzione del provvedimento e della chiusura dell'attività, era nata una protesta e un giornalista di una testata locale era stato aggredito.