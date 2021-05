Festa scudetto Inter, Sala: “Siamo attenti, mi auguro funzioni tutto”

"Nel pomeriggio sarò in Prefettura insieme a prefetto e questore. Siamo attenti e io mi auguro che tutto funzioni al meglio", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del sabato caldo che attende la città, con i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter per la vittoria dello scudetto e la manifestazione all'Arco della Pace per chiedere l'approvazione del Ddl Zan. (I FESTEGGIAMENTI – FOTO – UN'AREA A SAN SIRO) "Quello che penso è che prefetto e questore abbiano agito preventivamente al meglio, poi il tema è anche il comportamento di tutti i cittadini - ha aggiunto Sala a margine dell'iniziativa di ripulitura dei muri delle case popolari gestite da MM a Quarto Oggiaro – È giusto anche stare in piazza la presenza serve ancora, eccome".

Sala: “Con mascherine e distanziamento il rischio è limitato”

"Adesso vediamo, organizzarsi in tempo non è semplice e i tamponi richiedono anche un livello di attenzione e di timing però potrebbe essere un'idea", ha poi spiegato Sala parlando dell'ipotesi di sottoporre i tifosi interisti a un tampone prima della festa scudetto. "Se le persone stanno sufficientemente distanziate e con la mascherina il rischio è obiettivamente limitato", ha poi aggiunto il sindaco.

Radicali a San Siro per distribuire mascherine

Oggi pomeriggio alle ore 14 una squadra di undici militanti dei Radicali sarà fuori dallo stadio di San Siro per distribuire mascherine e gel disinfettante ai tifosi interisti che si recheranno fuori dal Meazza per festeggiare il diciannovesimo scudetto nerazzurro in occasione del match contro la Sampdoria. Martedì al Pirellone, il consigliere regionale di Più Europa/Radicali, Michele Usuelli aveva inviato dall'aula una lettera aperta al Comune di Milano, Regione Lombardia, Lega Calcio Serie A ed FC Internazionale, dicendo: "sarebbe pragmatico che vi organizzaste con sanitari in camice che girano tra la folla distribuendo mascherine e gel. È la migliore riduzione del danno possibile". Appello rimasto però inascoltato. "Pur confidando nella responsabilità dei tifosi e del tifo organizzato, daremo un contributo perché tutto avvenga nel massimo di sicurezza possibile, in attesa di una politica che governi i fenomeni invece di giudicarli con una morale che non ci piace" spiegano i Radicali.