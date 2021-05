Milano, manifestazione Ddl Zan parte con Bella Ciao cantata da Milva

Gli organizzatori dal palco hanno invitato le persone a mantenere la distanza di sicurezza e a indossare le mascherine perché in caso contrario la manifestazione potrebbe essere interrotta. Zan: "Questo è un successo per la democrazia"

La manifestazione

La piazza arcobaleno di Milano è composta da tanti giovani ma anche da famiglie con bambini, coppie e anziani. Sono 8 mila, secondo quanto riferito dagli organizzatori dal palco della manifestazione, le persone scese in piazza. "Grazie è un numero enorme, gigantesco sappiamo che può essere pericoloso perché può essere facile strumentalizzare una folla così - hanno detto -, state a distanza di sicurezza". "È una piazza bellissima, non roviniamola", hanno incitato. In piazza tra tante bandiere presenti anche quella del Pd di Milano e di Azione.

Il deputato Alessandro Zan: "Questo è un successo per la democrazia"

Della manifestazione ha parlato lo stesso deputato del Pd Alessandro Zan, promotore dell'omonimo disegno di legge. "Questo è un successo per la democrazia che dimostra che l'Italia è un Paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole una legge che tuteli le persone più vulnerabili", ha sottolineato Zan. "Le persone e i cittadini vogliono far sentire la loro voce e chiedere alle istituzioni di approvare una legge di civiltà. - ha aggiunto - Questa non è una legge sulle minoranze ma contro i crimini di odio. Tutti potrebbero essere colpiti da questi crimini per questo è importante approvarla". Dopo questa manifestazione "mi aspetto che il Senato continui la discussione della legge in modo ordinato e civile a partire dalla commissione. Senza sotterfugi e ostruzionismi. Senza utilizzare le prerogative di qualcuno per limitare la discussione democratica al Senato - ha concluso -. Che, come è stato fatto alla Camera, ci sia una discussione civile e franca anche al Senato senza comprimere il dibattito per portare a casa il prima possibile una legge che l'Italia aspetta da trent'anni".

L'iniziativa a Porta Venezia

In mattinata il deputato ha preso parte ad un'iniziativa del Circolo milanese 02Pd organizzata al bar Blanco, storico locale di piazzale Lavater in zona Porta Venezia. Presenti un centinaio di persone tra cui Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico e Pierfrancesco Maran, assessore del Comune di Milano. Con l'occasione è stata lanciata la campagna "Una bandiera arcobaleno sulle vetrine di tutti i circoli Pd fino a quando il ddl Zan non sarà approvato".