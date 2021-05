3/15 ©LaPresse

Il ddl Zan invece, modifica l'articolo 604 bis del codice penale, proponendo di punire chi propaganda e istiga a delinquere, non solo per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, ma anche "per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità". Il vero nodo di questa battaglia politica appare proprio l’identità di genere: all'articolo uno del ddl Zan si parla infatti di "identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso"

Caso Fedez 1° maggio, si accende la polemica politica